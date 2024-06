THANATEROS :: Neue Single kündigt Album an

Mit 2I Am All“ haben die Folk/Dark Rocker THANATEROS letzten Freitag ihre erste neue Single vom kommenden Album „Tranceforming“ (VÖ: 11.10.) zusammen mit dem dazugehörigen Video veröffentlicht. www.thanateros.net

Spotify: https://t1p.de/6jg4q

Bandcamp: https://thanateros.bandcamp.com/track/i-am-all

Info:

Nachdem der Folk-Anteil bei den letzten Alben ja deutlich reduziert war, wenden sich THANATEROS mit „Tranceforming“ wieder verstärkt traditionellen Weisen und folkigen Klängen zu, ohne dabei an Kraft und Härte zu verlieren.

Inhaltlich kehrt die Band einmal mehr zu magisch-spirituellen, pagan-archaischen Themen zurück: Trancereisen, alte Götter, schamanische Riten und die Verehrung der Natur – all dies bildet das Substrat für Bens vielschichtige Texte.

Und so ist die erste Single „I Am All“ eine Ode an unsere Erde, die Muttergöttin, die Schöpferkraft und ein Aufruf uns bewusst zu werden, dass wir alle ein Teil von ihr sind – „We are all brothers and sisters…“.