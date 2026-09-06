TANZWUT :: Album „Herz Aus Stein“ veröffentlicht

TANZWUT haben ihr neues Album „Herz Aus Stein“ über NoCut veröffentlicht. Wer die limitierte Fanbox noch bis Donnerstag, 10. September, 23:59 Uhr bestellt, nimmt automatisch an einer besonderen Aktion teil. In insgesamt zehn Fanboxen ist ein goldenes Herz versteckt. Die glücklichen Finder dürfen bei einem TANZWUT-Konzert den Soundcheck erleben, den VIP-Bereich besuchen und sich über einen Merch-Gutschein freuen.

Listen/Stream: https://tanzwut.lnk.to/HerzausStein

Order: https://nocut.shop/de/tanzwut-herz-aus-stein

Ab Mitte Oktober geht’s dann auch wieder auf Tour. Tickets hier bestellen:

https://nocut.shop/de/tanzwut-tour-2026

„Wir haben uns diesmal die Masken der Spielleute noch ein Stück weiter heruntergerissen“, erklärt Frontmann Teufel. „Hinter dem Lärm und dem Spektakel stecken wir alle in derselben Haut. Die Welt fühlt sich oft versteinert an, wir wollten die Musik nutzen, um das Herz darunter wieder spürbar zu machen.“