Die schwedischen Blackened Death Metaller SVARTKONST haben am 29. September ihr neues Album „May The Night Fall“ über Trust No One Recordings veröffentlicht. Um dies zu feiern, hat die Band ein neues Musikvideo zum Eröffnungssong „Haunt Me“ veröffentlicht. http://tnor.se/Svartkonst / https://svartkonst666.bandcamp.com/