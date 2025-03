SKYFORGER :: Neue Single nach 10 Jahren

Die Folk Pagan Black Metaller SKYFORGER aus Lettland melden sich nach einem Jahrzehnt der Stille mit „Hound of God“ zurück, der ersten Single aus ihrem kommenden Album „Teikas“, das im April 2025 erscheinen wird. Der Song basiert auf einem eindringlichen Werwolfprozess aus dem 17. Jahrhundert in Livland und markiert eine kraftvolle Rückkehr zu ihren Folk-Metal-Wurzeln, die die baltische Geschichte mit ihrer unverwechselbaren Härte verbindet.

SKYFORGER feiern ihr 30-jähriges Jubiläum im Jahr 2025 mit einer speziellen Launch-Party für „Teikas“ am 3. Mai in der Xiaomi Arena in Riga, Lettland. Das zweistündige Set wird neues Material vom Album sowie Fan-Favoriten enthalten, mit spektakulären Visuals und speziellen Gästen, die bald bekannt gegeben werden. Dies wird Skyforgers erste Show des Jahres in Lettland sein.