SILKE BISCHOFF :: „Under Your Skin“ neu remastert veröffentlicht

SILKE BISCHOFF hat gerade den neu remasterten Club-Hit „Under Your Skin“ aus dem bald erscheinenden Compilation-Album „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ veröffentlicht. Mit „Under Your Skin“ liegt ein wahrer Club-Hit vor, der viele Jahre lang auf den Tanzflächen zu hören war. Dieser Titel wurde für „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ wunderbar remastert. Das Album erscheint am 25. September in Europa bei Dependent Records aus Deutschland. Viel zu lange wurde das künstlerische Vermächtnis dieser legendären deutschen Dark-Wave- und Synthpop-Künstlerin der Welt vorenthalten. „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ markiert den ersten Schritt, diese wichtigen Meilensteine der Goth-Szene der Öffentlichkeit wieder offiziell zugänglich zu machen.

Bandcamp: https://silkebischoff.bandcamp.com/album/tears-a-collection-of-silke-bischoff-songs

Spotify: https://open.spotify.com/album/7vDe5uexINfA5ELF2mtFln