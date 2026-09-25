SILKE BISCHOFF :: „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ ist erschienen

SILKE BISCHOFF war eine legendäre Band, die ein gewaltiges Vermächtnis hinterlassen hat und weit über die Elektronik- und Goth-Szene hinaus, für dieA sie in den 90er Jahren in Deutschland einstand, in trauriger Erinnerung geblieben ist. Ihre Alben gelten als Klassiker, doch interne Spannungen, rechtliche Probleme und vor allem der tragische Tod eines ihrer Gründungsmitglieder, Felix Flaucher, haben dazu geführt, dass ihre Werke viele Jahre lang in der Schwebe blieben. Die heute erschienene Compilation „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ ist der erste Schritt, ihr Gesamtwerk der Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. „Tears – A Collection of Silke Bischoff Songs“ enthält eine handverlesene Auswahl klassischer Titel, die vom renommierten Produzenten Olaf Wollschläger, der bereits mit MESH, YELLO, MILÚ, MELOTRON und BEBORN BETON zusammengearbeitet hat, sorgfältig und respektvoll mit einem neuen Master restauriert wurden. Veröffentlicht von Dependent Records aus Deutschland als limitierte CD-Artbook-Edition sowie über alle digitalen und Streaming-Plattformen.

Bandcamp: https://silkebischoff.bandcamp.com/album/tears-a-collection-of-silke-bischoff-songs

Spotify: https://open.spotify.com/album/0WtpxTiehzWzLZKczVJWSt