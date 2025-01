Die schwedische Gothic/Rock/Metal-Band SCHEITAN hat die neue Single „Carry Me Home“ veröffentlicht, die auch auf dem kommenden Album der Band zu finden sein wird, das noch in diesem Jahr erscheinen soll. Die neue Single wurde von Daniel Bergstrand (In Flames, Soilwork etc.) gemischt und bei LANDR gemastert.

Spotify: https://open.spotify.com/track/4SnsEHWgAhqg79y5Z9kq9s?si=c0e971319741470e

Official website: https://www.scheitan.se

Bandcamp: https://scheitan.bandcamp.com/