SCHANDMAUL :: Neue Single „In Der Hand“ mit neuem Sänger

Die erfolgreiche Mittelalter-Folk-Rockband SCHANDMAUL hat eine neue Single veröffentlicht. Auf „In der Hand“ übergibt Thomas Lindner das Mikrophon offiziell an Marco Klingel alias Till Herence, der schon seit fast zwei Jahrzehnten Teil der großen Schandmaul-Familie ist. Nach Tätigkeiten als Merchandise-Verkäufer, Tourbusfahrer und Vocalcoach hat Till die Formation bereits auf ihren letzten Konzerten wie dem vergangenen Folkfield Festival gesanglich unterstützt. Passend zum Song entstand ein Videoclip unter der Regie von Filmemacher Mirko Witzki (Subway To Sally, Saltatio Mortis, Beyond The Black). https://www.schandmaul.de/

Momentan arbeiten SCHANDMAUL auf Hochtouren an ihrem kommenden Album, das für Mitte 2026 geplant ist. Ab Ende Mai ist das Septett auf verschiedenen Festivals zu erleben, auf denen die Band ein neu arrangiertes Live-Set vorstellen. Außerdem gehen Schandmaul im September mit dem renommierten Folkfield Festival in die dritte Runde. Begleitet wird die Formation erneut von namhaften Freunden und Weggefährten wie dArtagnan, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Korpiklaani, Manntra, Storm Seeker und Kupfergold (13.09.2025, Amphitheater Gelsenkirchen).