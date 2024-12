SCHÄDLICH & SÖHNE :: VÖ von neuem Album auf März 2025 verschoben

Aufgrund von Veränderungen beim Label und anhaltender Probleme bei der Produktion der Tonträger, muss die Veröffentlichung des neuen Albums von SCHÄDLICH & SÖHNE – feat. Guido Meyer de Voltaire (Aardvarks, Misticia, ex-Bethlehem) und Yantit (Eisregen, Ewigheim, Goatfuneral) – auf den 21.03.2025 verschoben werden. Bereits getätigte Vorbestellungen behalten ihre Gültigkeit!

Das Duo gab auf ihren Social Media Seiten bekannt:

„Aufgrund von Veränderungen beim Label und anhaltender Probleme bei der Produktion der Tonträger (das 2 CD-Mediabook ist immer noch nicht fertig/angekommen) sind wir/Massacre Records gezwungen, die Veröffentlichung von „ZECKPESSIMISMUS“ auf März 2025 zu verschieben!

Stand heute wäre es nicht möglich gewesen, alles so vorzubereiten und zu verschicken, dass ihr eure Sachen pünktlich am 06.12.2024 in den Händen haltet! Es ist bitter aber diese Entscheidung war unumgänglich, weil es für eine ordnungsgemäße Veröffentlichung eben auch einen gewissen Vorlauf braucht.

Wir hoffen jetzt (weiter) auf euer Verständnis/viele gedrückte Daumen, und wünschen euch allen das Beste! Schädlich&Söhne“

„Zweckpessimismus“ soll als 2-CD Mediabook, Ltd. Vinyl LP (2 Farben: black / white), Ltd. Box Set und Digitalen Formaten bei Massacre Records erscheinen; das Box Set enthält das 2-CD Mediabook, Patch, Flagge und eine Autogrammkarte. Vorbestellungen sind weiterhin hier möglich: https://lnk.to/zweckpessimismus