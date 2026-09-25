ROSE TATTOO :: 50 Jahre, One Last Ride

Livebericht vom Konzert im Hyde Park Osnabrück am 26.07.2026

Vorwort:

Der Bericht war geschrieben und kurz vor Veröffentlichung kam dann die traurige Nachricht, dass Sänger Gary Anderson verstorben ist am 21. September. Es war dann leider wirklich der „One Last Ride“, der Abschied einer der letzten lebenden Rock and Roll Legenden.

Doch nun zum Bericht:

Stress, Stress, Stress und angepisst hoch 3 wenn zwei Tage vor einem klasse Konzert das Auto mal wieder Probleme macht. Auto läuft zu mager, möglicherweise Luftmassenmesser, es blieb mir nichts anderes übrig als mit mehr oder weniger Vollgas nach Osnabrück zu fahren, denn anders lässt sich ein Motor so nicht wirklich betreiben ohne LMM. Immerhin noch pünktlich aber mit 180 Puls angekommen. VELVET RUSH kurz geschaut. Erster Gedanke, das Latex Kostüm von der Alten lässt sich nach der Tour bestimmt auf irgendeiner Fetischseite gut verkaufen *lol*

Das 11. Mal ROSE TATTOO und wie so immer ist es schwer von Null auf Hundert warm zu werden. Das ist echt schwierig, das verstehe ich, aber hey, ich erfreue mich so an der Musik, dass all der Stress und der ganze Scheiß für eine Stunde mal vergessen ist. Finde es immer wieder traurig, wenn man so viele traurige Gesichter sieht, die da gelangweilt mit ihrem Bier in der Hand stehen. Ich bin selber auch keine Frohnatur, aber bei dieser Band geht mir einfach das Herz auf. Erst ab Mitte des Konzerts ging es so langsam los und die Leute wurden etwas wärmer, aber im Gegensatz zu vor 4 Jahren konnte man nicht wirklich von Partystimmung sprechen.

Habe auch viele Leute vermisst, aber Rose Tattoo haben dennoch ihr Bestes gegeben. Auch wenn die Setlist nicht ganz so mein Fall war, sie haben viele ihrer Punksongs gespielt und einige Sachen, die sonst nie auf der Liste standen. Kann man machen. Angry Anderson nun mit 79 Jahren ist immer wieder eine Augenweide, ein herzlicher Mensch immer für eine nette und menschliche Ansage bekannt. „Freedom Brothers and Sisters Freedom, be free“, „Let the Pain out of your Heart“ und das alles, was ich schon wieder vergessen habe. Und so schnell das Konzert begonnen hatte, war es auch schon wieder vorbei. Leider. Wie immer viel zu kurz, umso schmerzhafter, wegen dem Gedanken, dass dies Mal wohl das letzte Mal sein würde.

Es sollte eigentlich der Auftakt einer mehrtägigen Rose Tattour werden. Ich hatte kurz überlegt, noch nach Köln zu fahren, dies war das letzte Datum, was zu der Tour dazu kam, wahrscheinlich auf Reaktion auf das schnell ausverkaufte Konzert in Bochum. Aber die Setlist und meine Braunschweig und Hamburg Tickets am Kühlschrank ließen diesen Gedanken wieder schnell verblassen. So verfolgte ich die ganze Tour mehr oder weniger online. Wacken, Schweden, Oslo, Frankfurt, Köln, Pratteln usw.

Mit anderen Worten, ein alter Mann fliegt 20 Stunden von Australien nach Europa, um eine Tour zu absolvieren, die selbst mir schon zu anstrengend wäre. So kam der Schock, als ich gelesen habe, dass Gary Anderson im Krankenhaus liegt und das Konzert auf dem Alcatraz Festival abgesagt wurde. Ein Tag später dann die ganze Tour. Als sich immer mehr und mehr die Lücken im Tourplan füllten, habe ich mir schon gedacht, ob es nicht besser für einen alten Man wäre ,sich ein paar Tage mehr Offs einzubauen. Wie dem auch sei. Wünschen wir ihm alle eine schnelle Genesung und gute Besserung. Mittlerweile ist bekannt geworden das Angry Anderson einen Herzstillstand hatte. Hoffen wir nur das Beste. Much Love. (holger)