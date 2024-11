REMEMBER TWILIGHT :: Neue Single und Video

Am 31. Oktober veröffentlichen REMEMBER TWILIGHT ihre neue Single „Umwertung aller Werte“, begleitet von einem Videoclip. https://www.remember-twilight.de/

Am 2. November wird in Mexiko der Dia de los Muertos, der Tag der Toten gefeiert. Im keltisch geprägten Kulturbereich ist es die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, in der sich die Lebenden und die Toten begegnen. Pünktlich zu Halloween führen REMEMBER TWILIGHT mexikanische Tradition und nordeuropäische Denkweisen zu einem audiovisuellen Gesamtpaket zusammen. Der Titel: „Umwertung aller Werte“. Der neue Song der Süddeutschen fordert zu einer neuen Sicht auf unsere (Sehn)Sucht nach Leben auf. Aufgenommen wurde die Nummer unter Leitung von Markus Stock (The Vision Bleak, Empyrium), veredelt durch die Stimme von Gastsänger Sebastian Lohse (ehemals Letzte Instanz) und mit einem stimmungsvollen Clip bebildert von Regisseur Ommar Gutierrez. Remember Twilight laden ein, sich die Bedeutungslosigkeit der Menschheit vor Augen zu führen. Nicht, um nahezulegen, dass wir unser Dasein auch gleich wegwerfen können. Vielmehr, um zum Überdenken von Prioritäten anzuregen. „Umwertung aller Werte“? Wahrscheinlich nicht. Eine teilweise Abkehr vom Weiterwursteln im Korsett einer dem Untergang geweihten Weltordnung wäre aber immerhin ein Anfang.