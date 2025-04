RED MOON ARCHITECT :: Neues Album nach 5 Jahren veröffentlicht

Die finnischen Melodic Doom Metaller RED MOON ARCHITECT haben ihr sechstes Studioalbum „October Decay“ veröffentlicht, das heute via Noble Demon erscheint. Es ist das erste Album der Band seit fünf Jahren, und den ersten Hörproben nach zu urteilen, hat sich das Warten mehr als gelohnt.

Order „October Decay“: https://music.nobledemon.com/decay

Info:

Nach ihrer 2020er Noble Demon-Veröffentlichung „Emptiness Weighs The Most“ stellt October Decay“ ein weiteres bedeutendes Kapitel in der beeindruckenden Diskografie von RED MOON ARCHITECT dar. Auf ihrer klanglichen Reise haben sie verschiedene Landschaften durchquert, insbesondere mit dem 2019 erschienenen „Kuura“, das sich in dunklere, von Black Metal geprägte Gefilde wagte. Frühere Alben wie „Fall“ (2015) und „Return of the Black Butterflies“ (2017) sind ein weiterer Beleg für die Entwicklung der Band und ihr unermüdliches Bestreben, tiefgründigen Doom Metal zu kreieren. Im Laufe ihrer Karriere haben RED MOON ARCHITECT ihren Ruf nicht nur durch ihre Studioarbeit gefestigt, sondern auch dadurch, dass sie die Bühnen mit Genre-Titanen wie Amorphis, Swallow The Sun, Moonsorrow, Insomnium und Wolfheart teilen und die Bühnen zahlreicher Metal-Festivals zieren.