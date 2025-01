RATS OF GOMORRAH :: Neuer Videoclip

Die deutschen Death Metaller RATS OF GOMORRAH haben die dritte Single aus ihrem kommenden Debütalbum „Infectious Vermin“ veröffentlicht, das am 31. Januar 2025 über Testimony Records auf allen Formaten erscheint.

http://lnk.spkr.media/rats-of-gomorrah-vermin

Die Band kommentiert: „Dieser Track ist eine Neuinterpretation der antiken griechischen Sage vom schönen Narziss“, erklärt Frontmann Daniel Stelling. „In unserer Version wird Narziss zu einer bösartigen Kraft, anstatt sich in eine Blume zu verwandeln, die andere quält, indem sie sich selbst über alles andere stellt. Dieser Song kombiniert unseren typischen Sound mit einer Hommage an eine der einflussreichsten Bands im Death Metal – könnt ihr erraten, von welcher Band wir sprechen? Folgt uns in diese dunkle, uralte Geschichte und erlebt die eindringliche Kraft der zum Bösen gewordenen Selbstbesessenheit.“