RANDALE :: Neuer Song „ABC Alarm“ zum Albumrelease

Die Bielefelder RANDALE, die Rockmusik für Kids machen, veröffentlichen heute ihr neues Album „Feuerkäfer“. Gefeiert wird der Release beim Summerbreeze Open Air, wo die Band am 17.8. auftritt. Zur VÖ erscheint der neue Song „ABC Alarm“ aus dem Album, das Video dazu sieht man bei YouTube. Nach 20 Jahren Bandgeschichte und mehr als 1300 Auftritten in ganz Deutschland ist es tatsächlich das 13. Album. Konzerte sind sicher auch in eurer Nähe. www.randale-musik.de

Info zum Song:

„Ein unglaublich fetter Basslauf startet einen Song über das gute alte ABC. Die Nummer ist sehr funky und dennoch sehr rockig. Randale wollten unbedingt mal ein richtiges Lied für die Sesamstraße aufnehmen. Schön schräg und ein bisschen bescheuert.

Das passende Video wurde erneut vom Berliner Filmdesigner Gio Löwe erstellt, der für die Band schon mehrmals gearbeitet hat. Die passenden Buchstaben haben die Kinder der Klassen 3a und 4b der Grundschule Am Waldschlößchen in Jöllenbeck gemalt. Insgesamt wieder eine fruchtbare Kooperation.“