RABENSCHREY :: Folk Metaller mit neuer 2. Single „Letzte Reise“

Gegründet im Jahr 2000, nach elf Jahren Pause wiederauferstanden zum 25-jährigen Jubiläum, haben RABENSCHREY alte Lieder neu geschmiedet. Zum 25-jährigen Jubiläum bringen sie drei Songs aus drei Epochen zurück ins Heute:

„Der Raben Schrey“ (Release 29.08.2025)

„Letzte Reise“ (Release 03.10.2025)

„Abenteuer“ (Release Herbst/Winter 2025)

Der Track „Letzte Reise“ wurde nun veröffentlicht. RABENSCHREY zum neuen Lied:

„Mit ‚Letzte Reise‘ veröffentlichen wir heute eine kraftvolle Powerballade über Abschied, Sehnsucht und den Weg nach Walhall – ein Lied voller Emotionen, Stärke und Gewissheit – kein Abschied ist für immer.“

https://rabenschrey.de/