RABENSCHREY :: Folk Metaller mit neuer 2. Single „Letzte Reise“

Gegründet im Jahr 2000, nach elf Jahren Pause wiederauferstanden zum 25-jährigen Jubiläum, haben RABENSCHREY alte Lieder neu geschmiedet. Zum 25-jährigen Jubiläum bringen sie drei Songs aus drei Epochen zurück ins Heute:
„Der Raben Schrey“ (Release 29.08.2025)
„Letzte Reise“ (Release 03.10.2025)
„Abenteuer“ (Release Herbst/Winter 2025)
Der Track „Letzte Reise“ wurde nun veröffentlicht. RABENSCHREY zum neuen Lied:
„Mit ‚Letzte Reise‘ veröffentlichen wir heute eine kraftvolle Powerballade über Abschied, Sehnsucht und den Weg nach Walhall – ein Lied voller Emotionen, Stärke und Gewissheit – kein Abschied ist für immer.“
https://rabenschrey.de/