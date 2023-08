PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS :: Neues Video zu „The Devil in their Dreams“

Das Dark-Wave-Synthpop-Projekt PURE OBSESSIONS & RED NIGHTS freut sich, die Veröffentlichung ihres neuen Musikvideos zu „The Devil in their Dreams“ bekannt zu geben. Dieses neueste Werk ist ein Track aus ihrem aktuellen Album „Heirs of the Red Nights“, der eine Mischung aus Post-Punk-Energie und Gothic-Vibes ausstrahlt.

https://pureobsessionsrednights.bandcamp.com/music

Philippe Deschemin, der Mastermind hinter dem Projekt, erklärt: „Sadie ist zurück und arbeitet jetzt mit Mr. Strangler zusammen. Unerbittlich wie die Hölle sucht sie nach Menschen, die Hilfe brauchen. Musikalisch ist es ein Dark-Wave-Synthpop-Song, tanzbar, mit Rock-Energie und Gothic-Vibes. Irgendwas zwischen Nine Inch Nails und Boy Harsher, Depeche Mode, IAMX, TR/ST und Killing Joke“.

Das Musikvideo ist das Werk der Regisseure Matteo Vdiva und Chiara Cirama von VD Pictures, bekannt für ihre Zusammenarbeit mit prominenten Acts wie Lord of the Lost, PowerWolf und Mono Inc.