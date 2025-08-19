PITCH BLACK INC. :: Neuer Track „Secrets“

Die Alternative Synth Pop Band PITCH BLACK INC. aus Kassel hat kürzlich einen neuen düsteren Track veröffentlicht. Zu „Secrets“ wurde zudem ein KI generiertes Video veröffentlicht, um die surreale Welt innerhalb des Songs direkt zu visualisieren.

https://pitchblackinc.bandcamp.com/track/secrets

https://open.spotify.com/intl-de/album/1tyzBY8HgVtz6Qxpt1ItdK?si=BEmNNVJrTlmPVx0__z-1xw

Die Band über den Track:

„Secrets“ steht für eine intensive, atmosphärische Klangwelt, die durch ein filmisch inszeniertes Video visuell unterstrichen wird. Der Song bewegt sich stilsicher im Spannungsfeld zwischen düsterer Melancholie und druckvoller Dynamik und setzt dabei auf emotionale Tiefe und eine klare, moderne Produktion.