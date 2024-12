PINK TURNS BLUE :: Neue Single erschienen

Die Post Punk Band PINK TURNS BLUE hat ihre neue Single „Black Swan (But I Know There Is More to Life)“ veröffentlicht, den ersten Vorgeschmack auf ihr Album „Black Swan“ (erscheint am 28. Februar auf Vinyl, CD und digital über Orden Records in limitierter Auflage). Die einzige Ballade auf dem Album spiegelt die Turbulenzen der heutigen Welt wider und beschäftigt sich mit tiefgründigen Fragen über die Existenz, den Sinn des Lebens und die Schönheit der Welt. Das Spill Magazine schreibt: „Pink Turns Blue hat mit diesem neuen Album wieder einmal bewiesen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Der Titel spiegelt die Dunkelheit des Nachthimmels wider und steht im Kontrast zu der schieren Brillanz und Musikalität, die darin enthalten ist“.

