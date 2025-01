PINK TURNS BLUE :: 2. Single der „Oldies“ vom kommenden Album

40 Jahre nach ihrer Gründung präsentiert die Post Punk Band PINK TURNS BLUE ihre neue Single „Stay For The Night“, die zweite Single aus ihrem neuen Album „Black Swan“ (erscheint am 28. Februar), nach „Black Swan (But I Know There Is More to Life)“.

https://lnk.to/PinkTurnsBlue_StayForTheNight

Frontmann MIC JOGWER erklärt: „Das ist auch ein Liebeslied an die Post-Punk/Goth-Rock-Community, die uns all die Jahre begleitet hat. Sehr oft bleiben wir für die After-Show-Party und tauchen in die sehr aufgeschlossene und vielfältige tanzende Menge ein. Das ist unser Zuhause. Nach der Show können wir einfach die Augen schließen und uns von der Musik und unseren Freunden treiben lassen… Alles, was wir brauchen, ist Liebe. Alles, was wir brauchen, sind Freunde. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Wir sehen uns auf der Tanzfläche.“