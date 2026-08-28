PAIN :: Neue Single „I Don’t Give A Fukk“

Die schwedische Industrial-Metal-Band PAIN kehrt mit der explosiven neuen Single „I Don’t Give A Fukk“ zurück. Die gemeinsam von Peter und seinem Sohn, PAIN-Schlagzeuger Sebastian Tägtgren, geschriebene Single führt die wachsende kreative Zusammenarbeit der beiden fort und zeigt PAIN einmal mehr von einer unerwarteten Seite. Kompakt, provokativ und aufgebaut um einen brutal direkten Refrain, verwandelt „I Don’t Give A Fukk“ die Verwirrung und Feindseligkeit der modernen Welt in drei Minuten mechanisierten Widerstands.

Listen: : https://pain.rpm.link/idontgivePR

Peter Tägtgren kommentiert:

„Ich bin wirklich gespannt, wie die Leute reagieren werden, und freue mich sehr über die neue Single. Wie die meisten von euch wissen, versuche ich immer, mich nicht zu wiederholen. Dieses Mal bin ich mir ziemlich sicher, dass sich einige fragen werden: ‚Was zur Hölle ist hier los?‘ Sebastian und ich haben den Song zusammen geschrieben, und textlich werfe ich euch meine Sicht auf die Welt und die vergangenen zehn Jahre direkt ins Gesicht. Haltet euch fest und seid für ein Lächeln bereit .“