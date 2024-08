OPETH :: Neuer Song kündigt neues Album an

OPETH kündigen ihr neues Album „The Last Will And Testament“ an und präsentieren erste Single „§1“. „The Last Will And Testament“ erscheint am 11. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM). Zudem wurde eine Europatour vom 09. bis 23. Februar 2025 bestätigt.

Listen: https://opeth.rpm.link/paragraph1PR

Album-Preorder: https://opeth.rpm.link/lastwillPR

OPETHs 14. Studioalbum wurde von Åkerfeldt geschrieben, während er für die Texte Klara Rönnqvist Fors (THE HEARD, ex-CRUCIFIED-BARBARA) mit ins Boot holte. Aufgenommen wurde „The Last Will And Testament“ gemeinsam von Åkerfeldt und Stefan Boman (GHOST, THE HELLACOPTERS), der mit Joe Jones (KILLING JOKE, ROBERT PLANT) und OPETH auch für die technische Umsetzung verantwortlich war. Dem folgenden Abmischprozess nahmen Boman, Åkerfeldt und die übrigen OPETH-Musiker sich in den Atlantis Studios sowie den Hammerthorpe Studios (Stockholm, Schweden) an. Die auf „The Last Will And Testament“ zu hörenden Streicherarrangements wurden von Åkerfeldt und seinem wiederkehrenden Prog-Freund Dave Stewart (EGG, KHAN) geschrieben, während Stewart auch deren Aufnahmen in den Londoner Angel Studios leitete. Der stets parat stehende Künstler Travis Smith gestaltete bereits zum elften Mal ein Cover für die Band. Dieses Mal schuf er ein schauriges Bild, das an Stanley Kubricks berühmt-berüchtige „Overlook Hotel“-Fotografie erinnert. Miles Showell (ABBA, QUEEN) vollzog das Mastering des Albums, auch das der Vinyl-Fassung, in den Londoner Abbey Road Studios.