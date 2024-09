OPETH :: Nächste Single „§3“

Die schwedischen Prog-Titanen OPETH werden ihr 14. Studioalbum, „The Last Will And Testament“, am 11. Oktober 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) / Moderbolaget auf den Markt bringen. Nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung der ersten Single präsentiert die Band mit „§3“ nun einen zweiten Vorgeschmack.

Album-Preorder: https://opeth.rpm.link/lastwillPR

Frontmann Mikael Åkerfeldt kommentiert: „Versetzt euch selbst mal in kurz in meine Lage: Eure Band hat dieses neue Album am Start, das ihr mögt, gar liebt! Es bietet ein durchdachtes Konzept, das sich über alle acht darauf befindlichen Songs erstreckt. Geschrieben wurde es innerhalb von effektiv rund sechs Monaten, in denen ihr enorm viel Leidenschaft in dessen Entstehung gesteckt habt, ehe ihr es mit euren Freunden bzw. Bandkollegen aufgenommen habt. Der gesamte dahintersteckende Prozess hat einfach unglaublich viel Freude bereitet. Nun steht ihr kurz davor, das Album der Öffentlichkeit zu präsentieren, weshalb ihr darüber sprechen sollt. Bereitet eure Fans auf dessen Erscheinen vor. Lasst sie ungeduldig werden und macht es ihnen schmackhaft! Ihr möchtet ja eigentlich, dass die Leute es sich anhören, oder? Da ihr das Werk liebt, sollte dies ja ein Leichtes sein, nicht? An genau diesem Punkt stehe ich nun und sammle mich, um ein paar passende Worte zu unserer neuen ‚Single‘ zu finden, wobei mich die Bezeichnung ‚Single‘ verwirrt, weil sie in meinem Kopf mit den alten Zeiten verknüpft ist, in denen obendrein der Begriff ‚Hit‘ über ebenjener schwebte. Aber ihr wisst ja, dass das in unserem Fall nicht passieren wird! Dennoch möchte ich, dass die Leute sich das Ganze anhören. Unsere liebenden Fans werden sagen, dass sie unglaublich sei. Trotzdem möchte ich nicht wie ein Verkäufer oder gar ein egozentrisches Arschloch wirken, das denkt, dass es wie Midas alles zu Gold werden lässt (wobei…?). Dazu gesellt sich eine enorm ausgeprägte Form angeborener schwedischer Bescheidenheit, die mit dem Hochstaplersyndrom liebäugelt. Was sage ich also? ‚§3’ ist ab sofort verfügbar!”