OCTAVIAN WINTERS :: Neue Single „Saints Of Absolution“

Die Etheral Wave/PostPunk Band OCTAVIAN WINTERS aus San Francisco hat ihre neue Single „Saints Of Absolution“ veröffentlicht. Dies ist der zweite Song, der für ihr Debütalbum geschrieben wurde, das für Anfang 2026 über Stratis Capta Records erwartet wird. Produziert, aufgenommen, gemischt und gemastert von WILLIAM FAITH (The Bellwether Syndicate, Faith & the Muse, Christian Death), bringt ihr viszeraler und ätherischer Sound eindringliche Texturen und halb vergessene Geschichten aus einer gleichgültigen Metropole mit sich.

Listen: https://octavianwinters.bandcamp.com/album/saints-of-absolution