NIGHTWISH :: Neues Musikvideo und neues Album veröffentlicht plus Roblox Event

Heute veröffentlichen die finnischen Symphonic Metaller NIGHTWISH ihr neues Album „Yesterwynde“ – eine atemberaubende Reise durch Erinnerungen und monumentale Musik. Streamt das Album oder bestellt euer physisches Exemplar hier: https://nightwish.bfan.link/yesterwynde.a01

Tuomas Holopainen sagt über das neue Album:

„Yesterwynde is finally here and ready to open its cabinet of stories, timelessness and hope for you dear listener. We are infinitely grateful that we get to share this ocean and all of its islands with you all.“

Zum Release bieten Nightwish ihren Fans auch die Möglichkeit, „Yesterwynde“ bei Roblox zu hören. Roblox ist eine immersive Online-Platform mit bis zu 80 Million täglichen Nutzern auf der ganzen Welt. Nuclear Blast kooperieren mit vier Experiences – RoBeats (Music & Rhythm) sowie den RPGs Deepwoken, Dungeon Quest und World Zero – sodass User von 20. bis 22. September beim Spielen „Yesterwynde“ hören können. Mehr Infos dazu hier: https://nblast.de/nightwish-roblox

Zur Feier des Releasetags teilen Nightwish außerdem das Musikvideo zum Song „Lanternlight“ mit ihren Fans – eine intensive, reflektierende Ballade über Verlust und Sterblichkeit.