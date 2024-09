NEW SKELETAL FACES :: Neue Single der kalifornischen Death-Rocker

Nachdem die kalifornischen Death-Rocker NEW SKELETAL FACES kürzlich ihr Signing bei Peaceville Records bekannt gegeben haben, melden sie sich heute mit einer neuen Single und Details zu ihrem kommenden Album „Until The Night“ zurück. Die Single mit dem Titel „Until The Night“ ist der erste Track aus dem Peaceville-Debüt der Band und taucht tief in die vergessene, dunkle Schattenseite des Rock’n’Roll ein. Until The Night„ handelt von den rituellen Ausschweifungen der verlorenen Seelen auf unserem Planeten“, so die Band. „Es ist eine Hymne für die Heiden, die die Nacht plagen“. Das Album, das von Bill Metoyer (Slayer/W.A.S.P.) aufgenommen und abgemischt wurde, soll am 1. November veröffentlicht werden. https://newskeletalfaces.com/