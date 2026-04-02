MORK :: Neuer Song, neues Album und Headlinertour

Die norwegische Black Metal Band MORK kündigt ein neues Album und eine Headlinertour im Oktober an. „Monolitt“ erscheint am 19. Juni bei Peaceville als Gatefold-LP auf perlmuttfarbenem „Arctic“- und schwarzem Marmor-Vinyl, als Gatefold-LP auf klassischem schwarzem Vinyl sowie als CD im Jewelcase mit einem 8-seitigen gedruckten Booklet. Heute hat MORK die erste Single aus dem Album mit dem Titel „Ødelagt“ samt Video veröffentlicht.

MORK HEADLINE EUROPEAN TOUR
Special guest Soulburn
u.a.:
10.10.2026 – Hafenklang, Hamburg, Germany
11.10.2026 – From Hell, Erfurt, Germany
12.10.2026 – Live Club, Bamberg, Germany
14.10.2026 – MTS Records, Oldenburg, Germany
15.10.2026 – Trompete, Bochum, Germany
17.10.2026 – UG Remains, Göttingen, Germany
19.10.2026 – Valhalla Bar, Basel, Switzerland
21.10.2026 – Rockhouse Bar, Salzburg, Austria
23.10.2026 – VAZ, Burglengenfeld, Germany

 