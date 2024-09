MOONSPELL :: Weltweiter Stream der allerersten Symphonic, Arena Headline Show

Am 26. Oktober 2024 spielen die portugiesischen Dark Metal Pioniere MOONSPELL ihre allererste Symphonic-Show mit dem Titel „Opus Diabolicum“ in der MEO Arena in Portugals Hauptstadt Lissabon. Wo die Kraft des Moonspell-Metals auf die Größe der Klassik des Lisbon Sinfonietta Orchestra trifft, eines der besten Orchester Portugals, mit 45 Musikern auf der Bühne, dirigiert von Maestro Vasco Pearce de Azevedo, wird weltweit gestreamt. Virtuelle Tickets und Pakete mit Fanartikeln der Band sind ab sofort über https://moonspellshop.com erhältlich.

Während der erste Balkon bei ihrer kommenden symphonischen Show bereits ausverkauft ist und nur noch 100 Tickets für den Goldenen Kreis übrig sind, könnt ihr sie nun auch bequem von zu Hause aus genießen. Außerdem wird die Show für eine zukünftige Veröffentlichung auf DVD/Blu-ray und Live-Album über Napalm Records aufgezeichnet.

Seht euch diesen kurzen Film an, der MOONSPELLs unglaublichen Sommer in ganz Europa zusammenfasst: