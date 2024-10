MOONSPELL :: Stream der ersten Symphonic Arena Show am 26.10.

Am 26. Oktober 2024 werden MOONSPELL ihr allererstes Symphonic Konzert mit dem Titel „Opus Diabolicum“ in der MEO Arena in Lissabon spielen. Während der erste Balkon ihrer kommenden Symphonieshow bereits ausverkauft ist und nur noch weniger als 100 Tickets für den Golden Circle übrig sind, könnt ihr das Konzert nun auch bequem von zu Hause aus genießen! Virtuelle Tickets und Bundles sind auf https://moonspellshop.com erhältlich.

Wo die Kraft des Moonspell-Sounds auf die Größe der Klassik trifft, wird das Konzert des Lisbon Sinfonietta Orchestra, eines der besten Orchester Portugals, mit 45 Musikern auf der Bühne unter der Leitung von Maestro Vasco Pearce de Azevedo weltweit im Stream gezeigt! Die Show soll darüber hinaus für eine zukünftige Veröffentlichung auf DVD/Blu-ray und als Live-Album über Napalm Records aufgezeichnet werden.