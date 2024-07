MONO INC. :: Neue Single „Lieb Mich (Symphonic Live II)“

MONO INC. haben die neue Single „Lieb Mich (Symphonic Live II)“ veröffentlicht. Der Song ist der erste Vorgeschmack aus dem für den 23.08. angekündigten Album „Symphonic Live – The Second Chapter“.

„Symphonic Live – The Second Chapter“ wird als 2-CD/DVD/BluRay-Version in einem hochwertigen Mediabook, als 2-LP Gatefold für alle Vinyl-Liebhaber, und natürlich in einer limitierten Fanbox erhältlich sein. Alle Konfigurationen sind ab sofort hier vorbestellbar:

https://www.mono-inc.com/shop/Symphonic-Live-The-Second-Chapter