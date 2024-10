MÖRK GRYNING :: Neue Single „Fasornas Tid“

Die schwedischen Black Metaller MÖRK GRYNING enthüllen ihre neueste Single „Fasornas Tid“ aus ihrem gleichnamigen kommenden Album. „Fasornas Tid“ ist ein unerbittlicher Ansturm von melodischen Harmonien, die sich mit halsbrecherischen Tempi verbinden. Das begleitende Musikvideo, das von dem visionären Claudio Marino entworfen und von Artax Film produziert wurde, lässt Sie in das Herz der Dunkelheit eintauchen. Das Album erscheint am 13. Dezember bei Season Of Mist.

Pre-save & Pre-order: https://orcd.co/morkgryningfasornastid