MITHOTYN :: Debütalbum kommt remastered auch auf Vinyl

Hammerheart Records hat die Neuauflage des Debütalbums „In the Sign of the Ravens“ der Viking-Metal-Band MITHOTYN angekündigt. Der Klassiker aus dem Jahr 1997, der von Nightside Audio (God Macabre, Skymning) remastert wurde, erscheint am 5. Juni über das Label. Das Album ist erstmals auf Vinyl und als Digi-CD erhältlich mit neuem Artwork von Kris Verwimp.

Preorder: https://mithotyn.lnk.to/inthesignoftheravens

Info:

Nachdem Mithotyn vier Demobänder veröffentlicht hatten, brachten sie 1997 endlich ihr erstes Album in voller Länge heraus. „In the Sign of the Ravens“ erreicht zwar vielleicht nicht ganz die Höhepunkte der späteren Veröffentlichungen der Band, aber es gibt dennoch viel zu genießen. Das Album bietet eine harte, kühle Interpretation des Viking Metal, und in dieser frühen Phase hatte die Band die stärkeren melodischen Elemente, die auf späteren Alben eine größere Rolle spielen sollten, noch nicht vollständig angenommen.