MINOTAURUS :: Neue EP „Echoes Of The Haze“ veröffentlicht und Album angekündigt

Nachdem die Ancient Folk Metal Band MINOTAURUS im April einen Plattenvertrag beim deutschen Independent-Label NRT-Records unterzeichnet und diese Zusammenarbeit mit den Video Veröffentlichungen von „D.R.I.P.“ und „Der Jüngling am Bache“ besiegelt hat, folgt nun mit „Tears Of A Hero“ der dritte Song, der die EP „Echoes Of The Haze“ komplettiert.

Diese EP ist zugleich der Vorbote des kommenden, siebten Studioalbums „Memories In The Haze“, das im Rahmen ihrer Jubiläumsshow im Club Beavers in Erlbach am Main am 23. Mai 2025 veröffentlicht wird.

https://www.minotaurus-metal.com/