MARSCHLAND :: Neue EP vom „Krachmucker“ im Fullstream

Fleetenkieker (Krachmucker TV, Fäulnis) ist zurück. Dieses Mal mit Akustikgitarre und deprimierender Gossenmusik. Auf seiner ersten EP „Traurige Trinklieder“ hat er sich über vier Songs ganz dem alten Widersacher Alkohol gewidmet. Heute erscheint „Traurige Trinkerlieder“ über das eigene Label EDGAR THE CAT als Tape, streng limitierte Tape Box und Digital. CD (Sandler-Edition) und Vinyl erscheinen am 29.11.2024

„Traurige Trinkerlieder“ kann hier (vor)bestellt werden:

https://linktr.ee/Marschland.Musik

Fleetenkieker über das Album:

„Halloween ist es endlich soweit und mein erstes musikalisches Lebenszeichen seit sieben Jahren wird in Form der EP „Traurige Trinkerlieder“ veröffentlicht, in Eigenregie über mein Label Edgar the Cat, mit großer Hilfe von Supreme Chaos Records. Weniger feuchtfröhliche Saufmusik als ein Blick ins Elend. Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mir seit Jahren durch ihre Offenheit für meine wilden Ausflüge immer wieder ermöglichen, dass zu tun, wozu es mich treibt. Für den Rückhalt und die Treue, Danke!“

Hier gibt es das komplette Album (natürlich ebenso bei Spotify und Co):