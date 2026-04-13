MARIANAS REST :: Tour steht an

Die finnische Doom-Death-Metal-Band MARIANAS REST, die kürzlich ihr neuestes Album „The Bereaved“ über Noble Demon veröffentlicht hat, begibt sich nun auf ihre „Spring Of Doom 2026“-Tour. https://www.marianasrest.com/
Spring Of Doom Europe 2026
16.04. CH, Aarburg, Musigburg
17.04. BE, Diest, Club HELL
18.04. BE, Kortrijk, DVG Club – Kortrijk
19.04. NL, Breda, Sound Dog
20.04. DE, Leipzig, Hellraiser Leipzig
21.04. CZ, Prague, Klub 007 Strahov
22.04. PL, Krakow, Garage Pub
23.04. CZ, Brno, MELODKA
24.04. DE, Erfurt, Club From Hell Erfurt
25.04. DE, Würzburg, b-hof