MARIANAS REST :: Neues Lyric-Video zu „Rat In The Wall“ feat. Okko Solanterä

MARIANAS REST haben ein brandneues Lyric-Video zu „Rat In The Wall“ veröffentlicht, feat. Okko Solanterä (Horizon Ignited). Der Song stammt von ihrem aktuellen Studioalbum „The Bereaved“, welches im Januar über Noble Demon veröffentlicht wurde.

Listen: https://music.nobledemon.com/bereaved

Info:

Nach dem Erscheinen des Albums stieg „The Bereaved“ auf Platz drei der finnischen Albumcharts ein und markierte damit MARIANAS REST’s vierte Top-10-Veröffentlichung in Folge. Nach einer ausgedehnten Finnland-Tournee und Auftritten in großen mitteleuropäischen Städten kehrt die Band nun mit dem neuen Lyric-Video zurück, während sie sich auf bevorstehende Festivalauftritte vorbereitet.