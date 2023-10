LORD OF THE LOST :: Neues Video zu „One Last Song“

LORD OF THE LOST veröffentlichen ein neues offizielles Musikvideo zu „One Last Song“, dem emotionalen Schlusssong ihres aktuellen #1- Albums Blood & Glitter. Inspiriert davon, welchen Song Chris Harms als letzten vor seinem Tod singen möchte, ist „One Last Song“ wahrscheinlich der wichtigste Song, den er je geschrieben hat. Das Musikvideo spielt in einer Kirche in der Chris Beerdigung inszeniert wird – inklusive Flashback an sein eigenes Kinderzimmer.

http://bloodandglitter.lordofthelost.de/

2023 ist das erfolgreichste Jahr der bisherigen Bandgeschichte für LORD OF THE LOST. Nach dem Auftritt beim Eurovision Song Contest vor Hunderten Millionen von Zuschauern, der zweiten Tour mit Iron Maiden in zwei Jahren, sowie einiger Headline Shows, stehen weitere Headline Konzerte, drei Shows als Special Guest für Powerwolf, sowie das eigene LORDFEST-Festival in Hamburg weitere große Highlights an. Schaut euch das hochemotionale offizielle Musikvideo zu „One Last Song“ an und sichert euch Tickets für die anstehenden Konzerte, bevor sie ausverkauft sind!

Chris Harms über „One Last Song“:

„Das Leben ist zu kurz und ungewiss, man weiß nie wann es vielleicht endet. Deshalb war es mir wichtig, mit diesem Song zumindest mein musikalisches Testament zu hinterlassen, bevor es für mich dafür vielleicht eines Tages zu spät ist. Wenn ich nur noch einmal in meinem Leben einen Song singen, spielen oder performen können sollte: dann wäre es genau dieser.“