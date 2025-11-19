KADAVRIK :: Musikvideo zum neuen Album „Erde 666“

Mit „Erde 666“ geben KADAVRIK erstmals einen musikalischen Einblick in das kommende gleichnamige Album, welches im Winter 25/26 erscheinen soll. www.kadavrik.com

Info:

Nach einer Dekade im kreativen Exil bringen KadavriK mit „Erde 666“ ein Album raus, das erneut einen musikalischen Wendepunkt markiert. Während Titelsong „Erde 666“ mit seinem verspielten Keyboards noch am ehesten an frühe Werke erinnert, mischen die 5 Überlänge-Tracks Doom-Sludge und Metal-Epik zur KadavriK-Rezeptur hinzu.

KadavriK haben sich 2003 am Niederrhein gegründet, vier Alben im Spektrum zwischen Melodic Death und Black Metal veröffentlicht sowie Touren mit Bands wie Napalm Death, Gorgoroth und Graveworm auf dem Buckel. Zuletzt haben die fünf Freunde lange an ihrem DIY-Projekt „Erde 666“ gefeilt.