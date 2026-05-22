ISEGRIM :: Re-release des Debütalbums „Isegrim“

Das ISEGRIM Debütalbum „Isegrim“ aus dem Jahr 1999 ist nun erstmals über Fireflash Records (Holy Moses, Vanaheim, Sacriversum u.a.) auf Vinyl erschienen und wurde mit drei Bonus Tracks ergänzt. Darunter auch das DESTRUCTION Cover von „Bestial Invasion“. Das Vinyl ist streng limitiert auf 300 Exemplare in „Witchcraft Red“ und enthält neben einem 4-seitigen Einleger noch eine signierte Autogrammkarte sowie einen Isegrim Aufkleber. Anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums wird A. Blackwar im Jahr 2027 ein weiteres ISEGRIM-Album veröffentlichen.

Streamt oder bestellt „Isegrim“ hier: https://save-it.cc/fireflash/isegrim

Holt euch die LP auf Bandcamp: https://ff-isegrim.bandcamp.com

Um der Wiederveröffentlichung zu huldigen, veröffentlichen ISEGRIM heute den anno 2000 vom Van Wingerden Filmproduktion gedrehten Videoclip zu dem epischen Black Metal Hammer „Angel With Fire And Sword“, einem Song der 2001 veröffentlichten EP „Gloria Deo, Domino Inferi „. Song und Video wurden 2025 von Nils Lesser remastered.