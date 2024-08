IN EXTREMO :: Neue Single „Ólafur“

Am 16.8. erscheint mit „Ólafur“ der nächste Vorbote auf IN EXTREMO’s neues Studioalbum „Wolkenschieber“, das am 6.9.24 veröffentlicht wird. Das Lied basiert auf einer isländischen Skalden-Dichtung aus dem 8. Jahrhundert. Die damalig typische Tanzform „Vikivaki“, die sich zum Lied unter dem Volk in Skandinavien entwickelt hat, wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts aus religiösen Gründen verboten. Nachdem Bandmitglied und Multiinstrumentalist Dr. Pymonte das „teuflische“ Stück in uralten Archiven ausgrub, erwecken In Extremo das Lied mit überlieferten Traditionsinstrumenten und episch-donnernden Gitarren zu neuem Leben. https://inextremo.lnk.to/olafur /

https://www.inextremo.de/

Nach ihrem umjubelten Headliner-Auftritt beim diesjährigen Wacken-Festival bereiten sich die sechs Musiker nun darauf vor, die besondere Energie des neuen „Wolkenschieber“-Albums auch live mit ihren Fans zu teilen. Neben der von der Band erfundenen Konzertreihe „Burgentour“ und dem bandeigenen In Extremo-Festival „Weckt die Toten“ steht ab November die große „Wolkenschieber“-Tournee mit einem völlig neuen Programm in den Startlöchern!

„Carpe Noctem“ – Burgentour 2024

Präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer und Rock Antenne

16.08.24 Illingen – Burgplatz mit Versengold und Projekt Ju

29.08.24 Hanau – Amphitheater mit Antitype

30.08.24 Klaffenbach – Wasserschloss mit Antitype ausverkauft

07.09.24 Koblenz – Festung Ehrenbreitstein mit Fiddler`s Green

13.09.24 Görlitz – Landskronenbrauerei mit Rauhbein (verschoben vom 19.07.24)

14.09.24 Magdeburg – Festung Mark mit Rauhbein (verschoben vom 20.07.24)