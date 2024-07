IMPERIA :: Neue Video Single „Reach My Tears“

Am 26. Juli 2024 erscheint mit „Dark Paradise“ das brandneue Studioalbum der Symphonic Metal Band IMPERIA bei Massacre Records. Nach dem erst kürzlich veröffentlichten Song „Better Place“, hat die Band jetzt ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single „Reach My Tears“ online gestellt. „Dark Paradise“ wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digitalen Formaten erhältlich sein, Vorbestellungen sind hier möglich: https://lnk.to/imperiadarkparadise

„Reach My Tears“ läuft ab sofort bei allen digitalen Streaming-Anbietern hier:

https://imperia.bfan.link/reachmytears