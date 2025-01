HANGING GARADEN :: Neue EP mit neuem Track angekündigt

Die finnischen melancholischen Goth-Doomer HANGING GARADEN veröffentlichen ein Musikvideo zur neuen Single „The First Sunrise“, die aus der kommenden EP „The Unending“ stammt, die am 14. März auf Agonia Records erscheinen wird. Das Material dient als Brücke zwischen dem letzten Album der Band, „The Garden“ (2023), und dem neuen Album, das sich derzeit in der Vorproduktion befindet. „The Unending“ wurde von Jussi Hämäläinen und Jarno Hänninen produziert und von Jarno Hänninen im D-Studio gemischt und gemastert. Das Cover und Layout wurde von Kalle Pyyhtinen gestaltet.

Pre-save „The Unending“: https://orcd.co/arep028

„The First Sunrise“ Single: https://orcd.co/arep028s1