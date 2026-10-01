GÖTZ KÜHNEMUND :: „Überzeugungstäter“ – Das Buch

Das lang erwartete Buch von GÖTZ KÜHNEMUND (Herausgeber und Chefredakteur des Deaf Forever Magazins und ehemaliger langjähriger Chefredakteur des Rock Hard Magazins) wird ab Mitte November erhältlich sein. In diesem Buch erzählt Götz die Geschichten, die ihn am meisten geprägt und die ihn über die Jahre nicht losgelassen haben. Alles selbst erlebt, nichts aus zweiter Hand nacherzählt. Mal spannend, mal skurril, mal lustig, mal streitbar, mal brisant.

GÖTZ KÜHNEMUND (60), der wohl bekannteste deutsche Heavy-Metal-Journalist, plaudert aus dem Nähkästchen. Ob „groß“ oder „klein“, Götz hat so gut wie alle Musiker und Persönlichkeiten getroffen und über seine Interviews hinaus einiges mit ihnen erlebt, was zum Zeitpunkt eines Treffens oder Interviews manchmal nicht spruchreif gewesen ist oder in anderer Hinsicht nachhallt.

In eigene Kapitel unterteilt, erzählt Götz die Geschichten, die das Metal-Leben geschrieben hat. Über: Krisiun und Sao Paulo, Iron Maiden & Paul Di´Anno, King Diamond, Judas Priest, Type O Negative, Ozzy Osbourne, Kiss, Slayer, The Great Kat, Twisted Sister, Fenriz & Darkthrone, The Devil´s Blood, Gaahl & Gorgoroth, Manowar, Böhse Onkelz, Rose Tattoo, Pantera, Deep Purple, Fish & Marillion, Ronnie James Dio, die frühe Ruhrpott-Metal-Szene, Scorpions, den Ostblock vor der Wende, das „Thrash The Wall“-Festival mit Kreator, Tankard, Sabbat und Coroner in Berlin, Metal im Indianerreservat, Lemmy & Motörhead, Jon Oliva & Savatage, Metallica, Iced Earth, W.A.S.P., Randalica, die gemeinsame Tour von Kreator, Sodom und Destruction, Tom Gabriel Warrior, Chuck Schuldiner & Death, Saint Vitus, Watain sowie Helloween & Gamma Ray.

Limited Edition, Hardcover, ca. 320 Seiten, farbig bebildert.

Verlag:

IN DUBIO PRO METAL Verlags- und Handelsgesellschaft mbH

Bremer Strasse 19a

44135 Dortmund

Ausgeliefert werden die Bücher bis Mitte November.

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