GOETHES ERBEN :: Letzte Europa-Tour geht 2026 weiter

Im März 2026 startet der dritte Teil der letzten Europa-Tour von GOETHES ERBEN, die seit 2025 unter dem Motto „Dystopie frisst Empathie“ läuft. Die Tour ist in mehrere Etappen aufgeteilt, die sich jeweils in ihrer Setlist und Inszenierung unterscheiden. So möchte die Kultband, bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Musik, Theater und intensiver Live-Performance, in den verbleibenden drei Tour-Jahren möglichst viele Werke noch einmal live präsentieren. http://www.goetheserben.de/

Als Special Guest ist die Berliner Formation UNFARBEN dabei. Victor Hildebrand und Bassist Ben Hayn präsentieren neben der gefeierten EP „Woanders“ auch neue Stücke – eine Mischung aus tanzbarer Dunkelheit, Melancholie und eruptiver Energie.

„Dystopie frisst Empathie“ Tour 2026:

12.03.2026 – Rüsselsheim – Das Rind

13.03.2026 – Krefeld – Kulturfabrik

14.03.2026 – Dresden – Reithalle Straße E

15.03.2026 – Berlin – Maschinenhaus/Kulturbrauerei