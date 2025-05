GOETHES ERBEN :: 3. Teil der letzten Konzertreise in 2026

2026 starten GOETHES ERBEN im März mit dem 3. Teil der „Dystopie frisst Empathie Tour“ in das drittletzte Tour Jahr, denn sie stellen ihre Konzertreiseaktivitäten im Dezember 2028 ein. Nachdem 2025 THE ARCH und LUCINA SOTEIRA Special Guest auf den GOETHES ERBEN Konzerten waren, wird UNFARBEN im kommenden Jahr diese Position übernehmen.

„Dystopie frisst Empathie“ eine episodenhafte Inszenierung der eigenen Vergangenheit, aber wurzelt auch in der Gegenwart, denn selbst wenn nach dem Erscheinen des 10. Studioalbums „X“ keine neuen Alben mehr veröffentlicht werden, so spielt die Band doch weiterhin neue Stücke, aber eben nur noch live.

https://www.facebook.com/goetheserbenoffical

Tourdaten in Deutschland, VVK läuft bereits

12.03.2026 Rüsselsheim – Das Rind

13.03.2026 Krefeld – Kulturfabrik KUFA

14.03.2026 Dresden – Reithalle Straße E

15.03.2026 Berlin – Maschinenhaus Kulturbrauerei