FORNDOM .: Neues Album „Moþir“ im Fullstream

Der Nordic Folk-Künstler FORNDOM präsentiert „Moþir“ – eine Erkundung der göttlichen Zweideutigkeit in einer Klangwelt, die so alt ist wie die Erde selbst. Das Albbum ist am 6.12. via Nordvis Produktion erschienen und kann auf dem YouTube Kanal des Labels in voller Länge angehört werden.

Listen and Order: https://silentfuture.ffm.to/forndom-mothir

Ludvig Swärds akustische Kompositionen entfernen die Modernität und ziehen den Zuhörer in eine Welt, die von ehrfürchtigen Melodien geprägt ist. Mit Beiträgen von Thomas von Wachenfeldt, Janne Posti (Häxkapell) und Draugurinn ist „Moþir“ eine Meditation über die Zyklen von Leben und Tod und bietet eine zeitlose Reflexion über skandinavische Spiritualität.

Swärd commented:

Like my previous albums, this one follows the cycle of life, beginning in darkness and chaos and ending in a grand crescendo, followed by silence. I hope that listeners will absorb not only the notes but also the silence before, between, and after them. For it is in that silence, after all, where we find the true mother – the unknown that awaits us all.