FIRTAN :: Neue Single kündigt Album an

Die deutsche Prog Black Metal Band FIRTAN hat einen neuen Song veröffentlicht. „Wermut hoch am Firmament“ feat. L.G. (Ellende) stammt vom nächsten Album „Ethos“, das am 13. September via AOP Records erscheinen wird. „Ethos“ folgt auf das von der Kritik hochgelobte „Marter“ und ist ein Zeugnis für die lebendige Dynamik innerhalb der deutschen Black Metal Szene. Das Album wird Gastauftritte von J.J. (Harakiri for the Sky, Karg) und L.G. (Ellende) beinhalten.

Firtan auf Tour mit Finsterforst, Bucovina, Sojourner & Countless Skies

26/09 – Backstage Halle, München, DE*

27/09 – From Hell, Erfurt, DE*

28/09 – Complexe de Bétange, Fensch Viking Fest, FR*

29/09 – Orwohaus Halle, Berlin, DE*

30/09 – Logo, Hamburg, DE*

01/10 – Resonanzwerk, Oberhausen, DE*

02/10 – Willemeen, Arnhem, NL*

03/10 – Rebellion, Manchester, UK*

04/10 – The Underworld, London, UK*

06/10 – Le Ferrailleur, Nantes, FR**

08/10 – Rock’n’Eat, Lyon, FR**

10/10 – M2, Timisoara, RO**

11/10 – Viper Room, Vienna Metal Meeting Warmup, AT**

12/10 – Storm Club, Praha, CZ**

13/10 – Zascianek, Krakow, PL**

(*with Finsterforst | **with Sojourner)

Tickets: https://linktr.ee/firtan_tickets