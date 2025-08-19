FEUERSCHWANZ :: Neue Single „Sam The Brave“ kurz vor Album-Release

Kurz vor Release des neuen Studioalbums „Knightclub“ kehren FEUERSCHWANZ in Mittelerde ein. Mit der Single „Sam The Brave“ widmen sie sich einem stillen Helden: Samweis Gamdschie, treuer Begleiter des Ringträgers Frodo Beutlin. Zum Song gibt es ein animierte Musikvideo. „Knightclub“ wurde von Simon Michael (Subway To Sally) produziert und von Jacob Hansen (Arch Enemy, Volbeat, Evergrey) gemastert. Das Coverartwork stammt aus der Feder von Peter Sallai (Powerwolf, Sabaton, Saxon, Hammerfall).

Preorder: https://lnk.to/Feuerschwanz-Knightclub/napalmrecords

FEUERSCHWANZ über „Sam The Brave“:

„Mit ‚Sam The Brave‘ zollen wir dem wahren Helden aus Lord of the Rings unseren Tribut – nicht dem großen Krieger, sondern dem treuen Freund, der das Licht trägt, wenn alles dunkel scheint. Dieser Song ist unser musikalisches Denkmal für Loyalität, Mut und die Kraft der Freundschaft.“