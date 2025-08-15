ERIC FISH & FRIENDS :: 1. Single „Geben und Nehmen“

ERIC FISH & FRIENDS sind zurück und liefern mit ihrer neuen Single „Geben und Nehmen“ eine erste Kostprobe aus dem kommenden Album „Auf den Grund“ (CD Album + Album Digital VÖ: 10.10.25).

Listen: https://drylandrec.lnk.to/gebenundnehmen

Album-Preorder: https://dryland-records-shop.de/products/lp-cd-eric-fish-friends-auf-den-grund

„Geben und Nehmen“, ein Lebensprinzip, welches man in der heutigen Zeit gerne des Öfteren wahrnehmen würde. Die erste Singleauskopplung aus dem neuen ERIC FISH & FRIENDS Album „Auf dem Grund“ ist zwar im Rahmen dieser Jubiläumsplatte (25 Jahre Bandjubiläum) ein Song, der bereits 10 Jahre auf dem Buckel hat, aber dennoch fast wöchentlich an Aktualität gewinnt, angesichts der Ereignisse in der Welt. Das Lied ist, wie alle anderen Lieder des Albums, in ein komplett neues, warmes, interessantes Soundgewand gekleidet. Die Überführung alter Lieder in das Hier und Jetzt ist der Anspruch des Albums „Auf den Grund“. „Geben und Nehmen“ ist einzig deshalb die erste Single, weil die Band damit ein humanistisches Statement setzen will.