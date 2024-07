EREB ALTOR :: Neue Single „Skogsrået“

EREB ALTOR haben ihre neue von der alten schwedischen Volksmusik inspirierte Single „Skogsrået“ veröffentlicht.

Listen: https://erebaltor.lnk.to/skogsraet

Info:

Dieses Lied ist in den Melodien von der alten schwedischen Volksmusik inspiriert und beeinflusst. Textlich geht es um die alte Sage und Legende „Skogrået“ oder „Skogsfrun“. Eine weibliche Kreatur aus der Folklore, die in der Natur und in diesem Fall in den Wäldern herrscht. Manchmal bringen sie die Menschen dazu, sich zu verirren, aber es ist keine böse Kreatur, Skogsrået kann auch Menschen in Not helfen.