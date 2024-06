EMBRYONIC AUTOPSY :: Album VÖ mit brandneuem Video Clip gefeiert

Heute erscheint mit „Origins Of The Deformed“ der zweite Longplayer! der US Death Metal Band EMBRYONIC AUTOPSY. Das Album ist ab sofort als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digitalen Formaten über Massacre Records erhältlich, bestellen könnt ihr das Album hier: https://lnk.to/originsofthedeformed

Zur Feier des Tages erschien heute ein neues Musikvideo zum Song „Cleopatra’s Spawn“, über den uns Sänger Tim King verrät: „Dieser Song basiert auf der Theorie, dass die Pyramiden Ägyptens zum Teil mit Hilfe einer außerirdischen Kultur gebaut wurden. Der Text des Liedes geht noch weiter auf diese Theorie ein und besagt, dass Kleopatra selbst Alien-Babys zur Welt brachte, als sie sich mit den Aliens paarte, die Ägypten zu dieser Zeit besuchten. Musikalisch hat der Song eine sehr melodische und düstere Atmosphäre, die durch cleane Gitarren und zeitweise gesprochenen Gesang geprägt ist. Der Song enthält ein Solo des legendären Gitarristen James Murphy (ex-Death, ex-Obituary, ex-Testament).“

EMBRYONIC AUTOPSY’s neuer Longplayer wurde von Scott Roberts produziert und gemixt, und von Ulrich Wild in den Wilderness Studios gemastert. Auf Origins Of The Deformed geben sich hochkarätige Gäste wie James Murphy, Jack Owen (Six Feet Under, ex-Cannibal Corpse, ex-Deicide) und Terrance Hobbs von Suffocation die Ehre. Das Album Artwork stammt von Cutting Edge Metal Studios.